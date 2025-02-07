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٠٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٩ ص

خلال استقباله لقادة القوات الجوية والدفاع الجوي؛

قائد الثورة: التفاوض مع امريكا ليس امرا معقولا ومشرفا وإذا هاجمتنا سنهاجم عليها من دون اي شك

قائد الثورة: التفاوض مع امريكا ليس امرا معقولا ومشرفا وإذا هاجمتنا سنهاجم عليها من دون اي شك

استقبل قائد الثورة الإسلامية، سماحة آية الله السيد علي الخامنئي اليوم الجمعة قادة وكوادر القوات الجوية والدفاع الجوي الايراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي اليوم الجمعة مجموعة من قادة وكوادر القوات الجوية والدفاع الجوي الإيرانيين. اللقاء يجري حاليا في حسينية الإمام الخميني وسط طهران.

ویأتي استقبال قائد الثورة الاسلامية لقادة القوة الجوية علی اعتاب ذكرى البيعة التاريخية التي جرت في 8 شباط/ فبراير 1979 من قبل كوادر هذه القوة مع مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (رض).

وقال سماحة قائد الثورة الاسلامية خلال كلمة له في هذا اللقاء: "المفاوضات مع أميركا ليست امرا معقولا ومشرفا وذكيا وليس لها أي تأثير في حل مشاكل البلاد، والسبب هو ماجربنا في الماضي"، مضيفا: "في السنوات الماضية تفاوضنا مع الولايات المتحدة وعدة دول لمدة عامين تقريباً، وتم التوصل إلى معاهدة، لكن الأميركيين لم يتصرفوا بموجب المعاهدة، والشخص الذي في السلطة مزقها ولم يلتزم بها".

وأضاف سماحته: "التفاوض مع أمريكا ليس لها أي تأثير في حل مشاكل البلاد. يجب علينا أن نفهم هذا بشكل صحيح؛ يجب ان لانسمح لهم ان يتظاهروا أمامنا بأننا إذا جلسنا على طاولة المفاوضات مع تلك الحكومة فإن هذه المشكلة أو تلك سوف يتم حلها. لا؛ لن يتم حل أي مشكلة بالتفاوض مع أمريكا".

يتبع....

رمز الخبر 1954011

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