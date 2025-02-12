بزشكيان: أمريكا هي نفس الإرهاب الحقيقي...لن نستسلم للتهديدات وسنبني إيران معا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ظهر اليوم الأربعاء الى مدينة بوشهر جنوب البلاد وقال في كلمة له لأهالي بوشهر: "سافرنا إلى بوشهر لمعالجة قضايا ومشاكل الناس".

وفي إشارة إلى الوضع الحالي في العالم والمنطقة، قال الرئيس بزشكيان: "الرئيس الأميركي يقول لنا أنكم إرهابيون، بينما أنفسهم اغتالوا آلاف الأشخاص وهم الإرهابيون الحقيقيون".

وأكد الرئيس الإيراني أن أميركا تدعم الإرهابيين، وتابع: "آثار جرائمهم ظاهرة في كل أنحاء العالم، لكنهم يقولون لنا لا ينبغي أن تمتلكوا الصواريخ والأسلحة ويتحدثون عن حقوق الإنسان والإنسانية والسلام والهدوء، ويقدمون الأسلحة لإسرائيل للقصف والإرهاب"، مبينا: في غزة استشهد أكثر من 50 ألف إنسان بريء، ثم يقولون أن إيران إرهابية".

وأكد: "إنهم يفرضون أشد العقوبات، وفي نفس الوقت يدعون رغبتهم في التفاوض، وهذا هو سيف ذو حدين"، مؤكدا: "انهم ومن خلال خلق الحروب، يسعون إلى خلق اليأس والإحباط والخلاف بيننا..نحن لا نبحث عن الحرب مع أي دولة أو أحد، وكل جيراننا هم أصدقاؤنا وإخواننا، وسنقيم علاقات وثيقة مع الجميع".

وصرح بزشكيان: "إن العدو من الجانب الآخر من العالم يسعى إلى إحداث صدام بين إيران وجيرانها، لكن هذا لن يحدث وسنخرج من هذه العاصفة والتحدى منتصرين".

وتابع رئيس الجمهورية: "الإيرانيون لن يستسلموا امام التهديدات وسنبني إيران بكل قوتنا ويداً بيد"، مضيفا: "ان الاستشهاد أحلى من العسل لقادتنا. نحن لسنا خائفين من تهديداتهم ولن نستسلم أمامهم".

وصرح بزشكيان: "سنسعى لرفع عزة الوطن والدين والشعب، وسنواصل جهودنا حتى النفس الأخير وسنجلب لإيران المجد بكل تضامننا"، قائلا: "ما أؤمن به هو أنه لا يوجد فرق بين أى عرق او جماعة".

وأكد أن الأشخاص القادرين يجب أن يصلوا إلى مكانتهم الحقيقية، وأضاف: "الترقية يجب أن تكون على أساس القدرة والتقوى ولدى كافة الإيرانيين الحق في اتخاذ القرار".

/انتهى/