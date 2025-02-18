اعتقال المتهمين بقتل طالب في جامعة طهران

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال محمد شهرياري، رئيس المباحث الجنائية، إن المتهمين بقتل طالب جامعة طهران تم اعتقالهم في إجراء قضائي وفني، وقد اعترفوا في التحقيقات الأولية بسرقة وقتل أمير محمد خالقي.

وأضاف أنه خلال التحقيقات الأولية، تبين أن المتهمين ارتكبوا القتل بدافع السرقة.

وأشار شهرياري إلى أن المتهم الرئيسي الذي قام بالقتل والسرقة (راكب دراجة نارية) هو أحمد البالغ من العمر 23 عامًا، بينما راكب الدراجة النارية الآخر هو أمير.

وأكد رئيس دائرة الجرائم الجنائية أن التحقيقات مستمرة وسيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية لاحقًا.

/انتهى