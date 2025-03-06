إيران مساعدا للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انتخبت الجمهورية الاسلامية الايرانية، مساعدا للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية.

وجاء الانتخاب في الاجتماع الـ 108 للمجلس رغم معارضة المندوب الامريكي لهذا القرار، بيد أن جهود اغلبة اعضاء المجلس التنفيذي أحبطت المحاولات الامريكية.

وقبل الاعلان عن الموقف الامريكي، اعلنت الدول الاسيوية بالاجماع، دعمها لترشح ايران مساعدا للمجلس التنفيذي وتمثيل المجموعة الاسيوية فيه. وتم انتخاب ايران في المجموعة الاسيوية بالاجماع ومن دون اي اعتراض.

وبدا الاجتماع الـ 108 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية اعماله اعتبارا من 4 اذار/مارس ويستمر حتى 7 منه بمدينة لاهاي بهولندا.

ويعد المجلس ذراعا تنفيذيا لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، ويضم في عضويته 41 بلدا ويملك 4 نيابات من مختلف المناطق الجغرافية في العالم.

ويتولى المجلس مهمة مراقبة تنفيذ معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية والتزام الدول الاعضاء بها.