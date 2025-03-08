قائد الثورة: إصرار بعض الحكومات المستبدة على المفاوضات ليس من أجل حل القضايا، بل من أجل الهيمنة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل اليوم السبت قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي رؤساء السلطات الثلاث وجمعا من المسؤولين العسكريين والحكوميين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال سماحة قائد الثورة الاسلامية في مستهل كلمته خلال هذا اللقاء: "أشكر فخامة الرئيس الدكتور مسعود پزشکیان على كلمته القيّمة والمفيدة .. ما قاله كان واسع النطاق ونافعًا، ولكن أكثر ما يجذب انتباهي – وقد أخبرته بذلك مرارًا – هو الدافع القوي الذي يتحلى به .. هذا الإحساس وهذه الروح القتالية قيمة للغاية: “نحن قادرون، وسننفذ، وسنتابع، ونعتمد على الله وحده ولا نتكل على غيره” .. إنها ميزة عظيمة لديه، وبإذن الله، سيستطيع تحقيق هذه الأهداف بعونه تعالى .. آمل أن يتمكن، في وقت غير بعيد، من الوقوف أمام الشعب ليزف إليهم بشرى تنفيذ هذه المشاريع العظيمة، ويدخل الفرح إلى قلوبهم".

وأضاف آية الله الخامنئي: "لا يمكننا أن نتبع أسس الحضارة المادية الغربية في مختلف شؤوننا السياسية والاقتصادية وغيرها. من المؤكد أن الحضارة الغربية لها مزاياها؛ لا شك في هذا. علينا أن نتعلم كيف نستخدم كل ميزة، في أي مكان في العالم، في الغرب والشرق، في القريب والبعيد، أينما كانت هناك ميزة، يجب علينا أن نفعل ذلك ولا شك في هذا. ولكننا لا نستطيع أن نعتمد على أسس تلك الحضارة؛ فأسس تلك الحضارة هي أسس زائفة. وهذا يتعارض مع مبادئ الإسلام. إن قيم تلك الحضارة هي قيم مختلفة. فكما ترون، قانونياً واجتماعياً وإعلامياً، فإنهم يحققون بسهولة أشياء أنتم كمسلمين ومطلعين على القرآن تخجلون حتى من التفكير فيها. لذلك لا ينبغي لنا أن نفعل بشكل يشمل علينا قوله تعالى : «فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ» .

وتابع سماحته: "إن المعايير المزدوجة في الغرب هي حقا وصمة عار على الحضارة الغربية وانها تفضح إدعاءاتها..انهم يزعمون حرية تدفق المعلومات. هل هو حقا يكون كذلك؟ هل هناك حرية تدفق للمعلومات في الغرب الآن؟ هل تستطيع في أجهزة الفضاء الإلكتروني الغربية أن تذكر اسم الحاج قاسم أو اسم السيد حسن نصر الله أو اسم الشهيد هنية؟ هل تستطيع أن تحتج على الجرائم التي ترتكب في فلسطين ولبنان وغيرها؟ هل تستطيع أن تنكر الفظائع المزعومة التي ارتكبتها ألمانيا في عهد هتلر ضد اليهود؟ هذا هو التدفق الحر للمعلومات في الغرب! لقد كشفت هذه الحضارة اليوم عن ذاتها".

وأشار الى مزاعم بعض الدول الغربية والولايات المتحدة بشأن التفاوض وقال: "إن إصرار بعض الحكومات المستبدة على المفاوضات ليس من أجل حل القضايا، بل من أجل الهيمنة وفرض رغباتها"، مؤكدا: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تقبل اجراء رغباتها بالتأكيد".

يتبع...