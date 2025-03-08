الشيخ نعيم قاسم يطل في مقابلة تلفزيونية الأحد المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في أول مقابلة إعلامية منذ انتخابه أمينًا عامًا لحزب الله، يطل سماحة الشيخ نعيم قاسم يوم الأحد المقبل الساعة (20:30) عبر شاشة قناة المنار للحديث عن بطولات المجاهدين وإيمانهم بالنصر الحتمي، وعن المرحلة ‫القادمة.

ولفتت قناة المنار إلى أن المقابلة ستتطرق إلى "أبرز المحطات في معركة إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته وما تلاها في معركة أولي البأس، وعن الشهيدين ‫المقدسين سماحة السيد حسن نصر الله وسماحة السيد هاشم صفي الدين، وأبرز التحديات والمخاطر التي واجهتها المقاومة، وكيف استطاعت أن ‫تمنع الاحتلال من التقدم في قرى الحافة الأمامية للجبهة".

ومن المواضيع التي ستتطرق إليها المقابلة أيضًا "إطلاقه عنوان الشراكة للنهوض بلبنان، وعن الاستحقاقات القادمة، الانتخابات البلدية ‫والنيابية، والتحالفات".

وبالنسبة لمشروع "وعد والتزام"، سيتحدث الشيخ نعيم قاسم، بحسب قناة المنار، عن "ما تم إنجازه وما يُنتظر، وإذا ما كانت هناك من محاولات عرقلة إعادة الإعمار، ونظرته لدور الدولة المسؤولة عن جميع أبنائها في الدفاع عن سيادة الوطن، و‫عن خطة ترامب لتهجير الشعب الفلسطيني وعن مسؤوليات الأمة".