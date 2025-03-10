اللواء سلامي: على أمريكا أن تتعلم من الماضي والأخطاء التي ارتكبتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي للصحفيين على هامش محفل الأنس بالقرآن الكريم والمهرجان القرآني الثالث "نور": "إذا قاتل المؤمنون بالإيمان فسوف ينتصرون".

وأضاف: "من استشهد في سبيل الله فهو شهيد، والشهداء لهم الحياة الأبدية".

وفيما يتعلق بتهديدات دونالد ترامب، قال اللواء سلامي: "ضغوط الحكومة الأميركية كانت موجودة دائما ولا تزال، ونحن نعتقد أن عليهم أن يتعلموا من الماضي والأخطاء التي ارتكبوها".

وتابع: "نحن ندافع بقوة عن عزتنا واقتدارنا، وقرارنا الوطني اليوم هو الدفاع عن مصالحنا وقيمنا".