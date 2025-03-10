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١٠‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٨:٣٦ م

اللواء سلامي: على أمريكا أن تتعلم من الماضي والأخطاء التي ارتكبتها

اللواء سلامي: على أمريكا أن تتعلم من الماضي والأخطاء التي ارتكبتها

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء سلامي حول سؤال فيما يتعلق بتهديدات دونالد ترامب: "ضغوط الحكومة الأميركية كانت موجودة دائما ولا تزال، ونحن نعتقد أن عليهم أن يتعلموا من الماضي والأخطاء التي ارتكبوها".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي للصحفيين على هامش محفل الأنس بالقرآن الكريم والمهرجان القرآني الثالث "نور": "إذا قاتل المؤمنون بالإيمان فسوف ينتصرون".

وأضاف: "من استشهد في سبيل الله فهو شهيد، والشهداء لهم الحياة الأبدية".

وفيما يتعلق بتهديدات دونالد ترامب، قال اللواء سلامي: "ضغوط الحكومة الأميركية كانت موجودة دائما ولا تزال، ونحن نعتقد أن عليهم أن يتعلموا من الماضي والأخطاء التي ارتكبوها".

وتابع: "نحن ندافع بقوة عن عزتنا واقتدارنا، وقرارنا الوطني اليوم هو الدفاع عن مصالحنا وقيمنا".

رمز الخبر 1955389

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