مستشار رئيس دولة الإمارات يزور طهران اليوم حاملا رسالة من ترامب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيتوجه أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة إلى طهران اليوم الأربعاء للقاء والتشاور مع المسؤولين الإيرانيين.

وسيلتقي خلال هذه الزيارة مع السيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعلن قناة الميادين بهذا الخصوص ان وفد إماراتي برئاسة أنور قرقاش يزور طهران اليوم لتسليم رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إيران.

وفي وقت سابق، سافر مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، إلى الإمارات العربية المتحدة، والتقى مع قرقاش وأجرى معه مشاورات.

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