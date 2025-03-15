ایروانی : الإسلاموفوبيا هي أداة لتبرير الاحتلال وجرائم الکیان الإسرائيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، الجمعة، في الاجتماع الرفيع المستوى للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، الاتجاه المتزايد لنشر الكراهية ضد المسلمين، وذكر أن الكيان الصهيوني يستخدم الإسلاموفوبيا كأداة لتبرير احتلاله وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

وفي إشارة إلى احتلال الكيان الصهيوني والقمع المستمر للشعب الفلسطيني، أكد الدبلوماسي البارز للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة: "يشهد العالم كل يوم عدوانًا وحشيًا على الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال في وطنهم". "يحاول الكيان المحتل في القدس، بالتعاون مع حلفائه، تبرير جرائم الحرب وسياسات الفصل العنصري والقمع الممنهج من خلال خلق علاقة كاذبة بين الإسلام والإرهاب".

وفي إشارة إلى دور وسائل الإعلام الرئيسية وشبكات التواصل الاجتماعي في تعزيز الإسلاموفوبيا، قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة: "إن شبكات الدعاية هذه لم تستهدف المسلمين فحسب، بل إنها تحاول أيضًا تشويه المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال تأجيج أجواء الكراهية". وأكد أن السياسات التمييزية والمعادية للإسلام في بعض الدول الغربية تتوافق في الواقع مع مصالح الكيان الصهيوني وتعمل على التغطية على جرائمه ضد الفلسطينيين.

وتابع إيرواني إدانة الإهانات التي تتعرض لها القيم الإسلامية والأماكن المقدسة والقرآن الكريم في بعض الدول الغربية تحت ستار حرية التعبير، ودعا كافة الدول إلى تعديل قوانينها الوطنية بما يجرم إهانة المقدسات الإسلامية ونشر الكراهية ضد المسلمين.

وفي ختام كلمته رحب السفير والمندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة بتعيين ميغيل أنخيل موراتينوس ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا وأعلن استعداد إيران للتعاون معه في هذا الصدد.

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