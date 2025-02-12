ايرواني: إيران تدعم تشكيل حكومة شاملة في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أضاف السفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي في جلسة مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط وسوريا: تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرة أخرى تمسكها الثابت بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا. يجب أن يتم تحديد مستقبل سوريا من قبل شعب هذا البلد حصريًا دون أي تدخل أو فرض أجنبي.

وذكر إيرواني: أن الكيان الصهيوني لا يزال يعتبر تهديدًا خطيرًا لسوريا، لأنه انتهك مرارًا وتكرارًا سيادة هذا البلد وسلامته الإقليمية. ويواصل هذا الكيان، في انتهاك واضح لجميع قرارات مجلس الأمن، ورفض الانسحاب من مرتفعات الجولان المحتلة. وبدعم من الولايات المتحدة، قام كيان الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع نطاق احتلاله ودمر بشكل منهجي البنية التحتية العسكرية والبحثية في سوريا.

وشدد سفير إيران لدى الأمم المتحدة: على مجلس الأمن أن يتخذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الاعتداءات وإجبار الكيان الإسرائيلي على الانسحاب من كافة المناطق المحتلة في سوريا.