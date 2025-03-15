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١٥‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١٢:٠٥ م

نائب وزير العدل يعلن عن نقل 6 سجناء إيرانيين من كازاخستان إلى البلاد

نائب وزير العدل يعلن عن نقل 6 سجناء إيرانيين من كازاخستان إلى البلاد

أعلن نائب وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والشؤون الدولية ورئيس لجنة نقل المحكومين عن نقل 6 سجناء إيرانيين محبوسين في سجون كازاخستان إلى البلاد، مشيرًا إلى أن هؤلاء المحكومين سيقضون بقية فترة عقوبتهم في سجون إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اليوم السبت، أضاف عسكر جلاليان ان في المرحلة الرابعة من نقل الإيرانيين المحبوسين في سجون كازاخستان، تم نقل 6 من هؤلاء الأفراد إلى البلاد بفضل جهود لجنة نقل المحكومين بوزارة العدل وسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كازاخستان.

كما أشار إلى أنه تم نقل السجين الإيراني الوحيد المحبوس في سجون قيرغيزستان إلى البلاد بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لقضاء بقية فترة عقوبته.

وفي سياق حديثه عن اقتراب عطلة عيد النوروز، حذر رئيس لجنة نقل المحكومين من أن بعض الأشخاص يستغلون جهل المسافرين في مجال التهريب، محاولين تهريب ونقل وبيع المخدرات، مشددًا على أن أفضل وأرخص الطرق لذلك هي استخدام المسافرين وسائقي النقل.

وأكد نائب وزير العدل على ضرورة أن يمتنع المسافرون والسائقون عن قبول الطرود الأمانة، وأن يلتزموا تمامًا بالقوانين واللوائح المتعلقة بالسلامة، وأن يقوموا بالإبلاغ عن أي حالات مشبوهة إلى السلطات الحدودية.

/انتهى/

رمز الخبر 1955554
یاسر المصری

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