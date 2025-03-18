محافظ كردستان يؤكد على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إقليم كردستان العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال آرش زرهتن لهوني في اجتماع مجلس التخطيط والتنمية في محافظة كردستان اليوم الثلاثاء: "لقد بذلت جهود للاستثمار في المحافظة، لكن لم يتم توفير الظروف اللازمة لتواجد المستثمرين في المحافظة".

وذكّر بأن على السلطات أن توفر منصة استثمارية لتواجد المستثمرين في العام الجديد، وقال: "تم إجراء مفاوضات مع المستثمرين".

وأضاف: "لقد فتحنا حساباً خاصاً بالقضايا الاقتصادية مع إقليم كردستان العراق لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع كردستان العراق".

وأشار محافظ كردستان إلى ضرورة دعوة محافظي إقليم كردستان إلى المحافظة، وقال: "هذا من شأنه أن يؤدي إلى جذب المستثمرين من العراق والازدهار الاقتصادي".

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