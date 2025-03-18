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١٨‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١:٥٦ م

محافظ كردستان يؤكد على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إقليم كردستان العراق

محافظ كردستان يؤكد على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إقليم كردستان العراق

 قال محافظ كردستان: يجب تعزيز العلاقات الاقتصادية للمحافظة مع إقليم كردستان العراق وتوفير منصة لجذب المستثمرين الأجانب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال آرش زرهتن لهوني في اجتماع مجلس التخطيط والتنمية في محافظة كردستان اليوم الثلاثاء: "لقد بذلت جهود للاستثمار في المحافظة، لكن لم يتم توفير الظروف اللازمة لتواجد المستثمرين في المحافظة".

وذكّر بأن على السلطات أن توفر منصة استثمارية لتواجد المستثمرين في العام الجديد، وقال: "تم إجراء مفاوضات مع المستثمرين".

وأضاف: "لقد فتحنا حساباً خاصاً بالقضايا الاقتصادية مع إقليم كردستان العراق لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع كردستان العراق".

وأشار محافظ كردستان إلى ضرورة دعوة محافظي إقليم كردستان إلى المحافظة، وقال: "هذا من شأنه أن يؤدي إلى جذب المستثمرين من العراق والازدهار الاقتصادي".

/انتهى/

رمز الخبر 1955679

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