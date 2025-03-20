  1. إيران
  2. المجتمع
٢٠‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١:٠٠ م

وزير الثقافة والارشاد الاسلامي يهنئ بمناسبة عيد النوروز

وزير الثقافة والارشاد الاسلامي يهنئ بمناسبة عيد النوروز

اعرب وزير الثقافة والارشاد الاسلامي عباس صالحي رسالة بمناسبة حلول النوروز والسنة الايرانية الجديدة (عام 1404) وتزامنها مع ليالي القدر سائلا الباري عز وجل ان يمن على الشعب الايراني بعام ثقافي واقتصادي واجتماعي حافل .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الثقافة والارشاد الاسلامي عباس صالحي قال في رسالته بمناسبة العام الإيراني الجديد، ان نوروز هذه السنة، ياتي مختلفا، حيث أن ليالي القدر تمتزج مع لحظات بزوغ فجر عام جديد. وفي هذا التزامن، هناك الليالي التي تفتح فيها ابواب الرحمة الالهية من جهة، ويطل علينا النوروز الذي يحمل في طياته النضارة والطراوة والتجديد من جهة أخرى.

واضاف في ليالي القدر هذه، وايام النوروز، نتضرع الى الله سبحانه وتعالى للعزة لايران والنصر لايران ولتكون السنة القادمة، سنة حافلة بالمكاسب الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الايراني.

/انتهى/

رمز الخبر 1955742
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات