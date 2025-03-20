وزير الثقافة والارشاد الاسلامي يهنئ بمناسبة عيد النوروز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الثقافة والارشاد الاسلامي عباس صالحي قال في رسالته بمناسبة العام الإيراني الجديد، ان نوروز هذه السنة، ياتي مختلفا، حيث أن ليالي القدر تمتزج مع لحظات بزوغ فجر عام جديد. وفي هذا التزامن، هناك الليالي التي تفتح فيها ابواب الرحمة الالهية من جهة، ويطل علينا النوروز الذي يحمل في طياته النضارة والطراوة والتجديد من جهة أخرى.

واضاف في ليالي القدر هذه، وايام النوروز، نتضرع الى الله سبحانه وتعالى للعزة لايران والنصر لايران ولتكون السنة القادمة، سنة حافلة بالمكاسب الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الايراني.

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