محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية إسطنبول "أكرم إمام أوغلو"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، أنه يأتي قرار محكمة الصلح هذا بعد طلب الادعاء العام في تركيا من المحكمة سجن أوغلو و4 من مساعديه، حسب بيان أصدره مكتب أوغلو.

وأُلقي القبض على إمام أوغلو الأربعاء الماضي بتهم الفساد ومساعدة جماعة إرهابية. وقد نفى التهم المنسوبة إليه، واصفا إياها بأنها "اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها".

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها بشأن حبس إمام أوغلو خلال الساعات المقبلة.

وتجمع آلاف الأشخاص أمام مبنى بلدية إسطنبول ومبنى المحكمة الرئيسي أمس السبت، مع انتشار المئات من رجال الشرطة في الموقعين.

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