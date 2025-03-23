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٢٣‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١١:٥٩ ص

محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية إسطنبول "أكرم إمام أوغلو"

محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية إسطنبول "أكرم إمام أوغلو"

قضت محكمة الصلح الجزائية في تركيا بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو لحين مثوله أمام المحاكمة بتهم الإرهاب والفساد، في حين يواصل آلاف الأشخاص التظاهر في جميع أنحاء تركيا احتجاجا على ما يصفونه باحتجاز غير ديمقراطي لأكبر زعماء المعارضة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، أنه يأتي قرار محكمة الصلح هذا بعد طلب الادعاء العام في تركيا من المحكمة سجن أوغلو و4 من مساعديه، حسب بيان أصدره مكتب أوغلو.

وأُلقي القبض على إمام أوغلو الأربعاء الماضي بتهم الفساد ومساعدة جماعة إرهابية. وقد نفى التهم المنسوبة إليه، واصفا إياها بأنها "اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها".

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها بشأن حبس إمام أوغلو خلال الساعات المقبلة.

وتجمع آلاف الأشخاص أمام مبنى بلدية إسطنبول ومبنى المحكمة الرئيسي أمس السبت، مع انتشار المئات من رجال الشرطة في الموقعين.

/انتهى/

رمز الخبر 1955823
شیرین سماره

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