تركيا...توتر في اسطنبول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر تركية بتعطيل إمكانية إرسال الصور، والفيديوهات، أو البث المباشر، أو اتصال الفيديو أو الصوت في أي وسيلة اتصال أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع التوتر الكبير في محيط مبنى لأكبر أحزاب المعارضة التركية، حيث تجمع الآلاف من أنصارها كبداية لاعتصام كبير، مع وجود أعداد كبيرة من رجال الشرطة ومكافحة الشغب.

يشار إلى أن تعطّل عمل شبكات وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، طال منصة "إكس" وإنستغرام وفيسبوك وتيكتوك .. وبُطء شديد في شبكة الإنترنت في تركيا حاليا.

ه‍ذا وأصدر مكتب والي إسطنبول قرارا بـ"حظر التجمعات في 6 مناطق بالمدينة" بعد دعوات من حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية للتظاهر.

وذكر مكتب والي إسطنبول أن حظر التجمعات في 6 مناطق بالمدينة وهي: بشيكتاش وبيه أوغلو وأيوب سلطان وكاغتهاني وساريير وشيشلي

ودعا حزب الشعب الجمهوري للتظاهر، احتجاجا على عزل قيادة حزب الشعب الجمهوري في فرعه بإسطنبول.

وأعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل أن غورسيل تكين تم طرده من الحزب؛ كما أعلن أنه سيتم طرد الأسماء الأخرى المعينة من قبل المحكمة إذا لزم الأمر.

أعلن بعض الأسماء من إدارة حزب إسطنبول المعينة مؤقتًا، مثل حسن باباجان ومجدات غوربوز، أنهم انسحبوا من الإدارة.

