قائد الثورة يوافق على عفو أو خفض العقوبة عن بعض المدانين

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي وافق على عفو او خفض العقوبة عن 2315 مدانا في المحاكم العامة والثورية والقضاء العسكري والتعزيرات الحكومية.
وافق قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على عفو او خفض العقوبة عن 2315 مدانا في المحاكم العامة والثورية والقضاء العسكري والتعزيرات الحكومية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي وافق على عفو او خفض العقوبة عن 2315 مدانا في المحاكم العامة والثورية والقضاء العسكري والتعزيرات الحكومية.
رمز الخبر 1901979
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