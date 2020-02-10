  1. إيران
١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٦:٤٣

قائد الثورة يوافق على عفو أو خفض العقوبة عن بعض المدانين

قائد الثورة يوافق على عفو أو خفض العقوبة عن بعض المدانين

وافق قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على عفو او خفض العقوبة عن 2315 مدانا في المحاكم العامة والثورية والقضاء العسكري والتعزيرات الحكومية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي وافق على عفو او خفض العقوبة عن 2315 مدانا في المحاكم العامة والثورية والقضاء العسكري والتعزيرات الحكومية.
 

رمز الخبر 1901979

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