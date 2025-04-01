اليمن... عدوان أميركي جديد على عدة مناطق في صنعاء وصعدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت وكالة "سبأ" اليمنية في صنعاء، أنّ العدوان الأميركي استهدف بـ15 غارة عدة مناطق في محافظة صعدة شمالي اليمن خلال الليلة الماضية.

وجدّد العدوان الأميركي استهدافه للناحية الشرقية لمدينة صعدة شمالي اليمن بـ3 غارات، إضافةً إلى عدة غارات عنيفة على مناطق أخرى جنوب شرق صعدة.

واستهدف العدوان الأميركي منطقة طخية بمديرية مَجْز شمالي غرب مدينة صعدة، ومديرية سحار غربي المدينة ذاتها شمالي اليمن.

كذلك استهدف العدوان الأميركي بغارتين جبل النبي شعيب في مديرية بني مطر غربي العاصمة صنعاء.

وكانت طائرات أميركية قصفت، الاثنين، أيضاً جزيرة كمران في البحر الأحمر في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وفي سياق متصل، كشف مصدر رفيع في حكومة صنعاء، الأحد الماضي، أنّ القوات المسلحة اليمنية تمكّنت من استهداف طائرة "E2" الخاصّة بالقيادة والسيطرة لحاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان".

وقال المصدر نفسه إنّ "حاملة الطائرات ترومان فقدت القيادة عقب الهجوم، بينما بدأ كلّ من البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التحقيق في الحادث".

/انتهى/