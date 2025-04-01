"للصبر حدود"... عمار: حزب الله لا يريد الحرب لكنه مستعد لردع أي عدوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد عمار على أن "حزب الله لا يسعى إلى الحرب، لكن إذا فُرضت عليه، فهو في كامل الجهوزية لردع أي عدوان"، مؤكداً أن "المقاومة بكامل قوتها واستعداداتها، وقد عوضت أضعافاً مضاعفة مما خسرته، وهذا ليس مجرد كلام لرفع المعنويات".

وأضاف، "للصبر حدود، والأمر متروك لقيادة المقاومة لتحديد التوقيت المناسب".

وفي السياق نفسه، أكد النائب إبراهيم الموسوي في تصريح من الضاحية الجنوبية، أن "ما جرى هو عدوان كبير نقل الوضع إلى مرحلة مختلفة تماماً، ونحن نحمل المجتمع الدولي والولايات المتحدة مسؤولية هذه الجريمة المتمادية".

وأضاف الموسوي: "لو صَحَّ ما يُقال عن وجود مقاوم في الشقق المستهدفة، فإن القوانين الدولية ومعاهدة جنيف تمنع قتل الأفراد خارج نطاق الجبهة، وحتى إن كان الفرد في الجبهة وكان ينسحب، تمنع القوانين إطلاق النار عليه".

ورأى الموسوي أنه "ينبغي على الحكومة ورئاسة الجمهورية التحرك على أعلى المستويات، وحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذا التصعيد".

وأشار إلى أن "العدو لم يلتزم ولو للحظة بالقرار 1701، وما حصل يعكس انتهاكاً واضحاً لكل القوانين والمواثيق الدولية".

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة سبعة آخرين في غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت فجر الثلاثاء، وهو ما زاد من الشكوك حيال إمكانية صمود وقف إطلاق نار استمر أربعة أشهر بين إسرائيل والحزب.

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