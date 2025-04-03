بزشكيان في اتصال مع المشاط: اتحاد المسلمين سيمنع الأعداء من ظلم أي أمة إسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ مسعود بزشكيان، مساء الخميس، في اتصال هاتفي مع السيد مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، والشعب اليمني الكريم بعيد الفطر، مشيرا إلى أن شهر رمضان كان فرصة للتأمل والتدبر، وقال: "هذا الشهر فرصة جيدة لنا لندرك أنه إذا كان المسلمون متحدين ومتماسكين، فلن يتمكن الأعداء من ظلم أي من الشعوب الإسلامية".

وفي هذا الاتصال الهاتفي، أعرب رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني عن تهانيه المتبادلة بعيد الفطر المبارك للرئيس والشعب وقائد الثورة الإسلامية، وقال: "إن مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم الوحدة الإسلامية مصدر فخر واعتزاز حقيقي". إذا ركزت الدول الإسلامية على القواسم المشتركة وكانت موحدة ومتماسكة، فلن تتمكن القوى المتغطرسة من ظلم وانتهاك الدول الإسلامية واحدة تلو الأخرى.

وقال مهدي المشاط: "إن الوضع الميداني في اليمن يختلف تماما عن دعاية الأعداء، ونحن على ثقة بأنه لا يوجد بين المسلمين خلافات جوهرية، ويمكننا أن نكون متحدين ومتماسكين بالتركيز على النقاط المشتركة والتغلب على الأعداء".