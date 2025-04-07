بقائي: لم تبدأ بعد اى مفاوضات مع امريكا واقتراحنا لاجراء مفاوضات غير مباشرة كان اقتراحا سخيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في أول مؤتمر صحفي له بمناسبة العام الجديد، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي مهنئا: "بدون مبالغة، قمنا بأنشطتنا دون أي علطة خلال عيد النوروز".

وأشار بقائي الى جرائم الكيان الصهيوني في غزة والإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية لوقف جرائم الكيان الصهيوني، قائلاً: "وسائل الإعلام تناولت هذا الأمر بشكل أفضل مني..حن نواجه وضعا كارثيا، لقد تعرضت حقوق الإنسان ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة لأشكال مختلفة من عدم الاحترام والانتهاكات خلال هذين العامين، حتى أن عمال الإغاثة تعرضوا للهجوم".

واضاف المتحدث باسم الخارجية: "لقد تعرضت خمسة عشر عاملة إغاثة للاغتصاب، وهذا مجرد مثال واحد وقد اتضح للرأي العام العالمي. إن الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني في رفح والضفة الغربية لا تدع مجالا للشك في أنها تتم بدعم أميركي. نحن نواجه عملية تطبيع الشر في المنطقة.

لا ينبغي السماح لقادة إسرائيل المجرمين بالحضور بحرية في أوروبا

وفيما يتعلق بالجرائم ضد الصحفيين في غزة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "لا يمكن وصف الجرائم في غزة بأي معيار.. السبب في استخدام كلمة الإبادة الجماعية في غزة هو أنه لا يمكن العثور على كلمة أخرى. منذ بداية خطة الإبادة الجماعية، كان الصحفيون دائمًا أحد الأهداف الدائمة للنظام الصهيوني، والسبب في ذلك واضح. وهذا يفرض على وسائل الإعلام والسياسيين وكل من له صوت في المجتمع الدولي مسؤولية أكبر في إبقاء هذه وصمة العار على جبين النظام الصهيوني. جميع الأطراف المشاركة في عملية تطبيع جرائم إسرائيل مسؤولة. ونأمل أن نرى العدالة تتحقق يومًا ما".

وقال بقائي: "لا ينبغي أن يتمكن قادة إسرائيل المجرمون من الظهور بحرية في أوروبا ولسوء الحظ، واجهت منطقتنا تهديداً خطيراً للسلام والأمن خلال العامين الماضيين، ولم تقتصر عواقبه على منطقتنا فقط"، مطالبا مجلس الأمن بالقيام بواجباته.

نقلنا مخاوفنا واهتماماتنا إلى غروسي

ورد المتحدث باسم الخارجية على سؤال وكالة مهر بشأن الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الايراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقال: "في هذه المكالمة، وبالنظر إلى تطورات اليوم والتطورات الجارية، أعربنا عن مخاوفنا واعتباراتنا للمدير العام، وأعلنا عن توقعاتنا، وأشرنا إلى المسؤوليات التي تتحملها الوكالة الدولية تجاه الدول الأعضاء"، مبينا: "توصلنا إلى اتفاق مبدئي بشأن زيارة السيد غروسي الى طهران، وتجري حاليا مباحثات بشأن تفاصيلها وخطط السفر، وسيتم الإعلان عن موعدها عند الانتهاء منه".

وأضاف بقائي: "يأتي هذا التفاعل في إطار التعاون الطبيعي بين إيران والوكالة، والذي يشمل التعاون لحل العديد من قضايا المتبقية. ونتوقع من الوكالة الوفاء بواجبها، في ظل التهديدات المستمرة للمنشآت النووية السلمية الإيرانية من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل"، مضيفا: "تقع على عاتق الوكالة واجب، استناداً إلى القرار 533 وغيره من قواعد القانون الدولي، باتخاذ موقف وإدانة مثل هذه التهديدات وسيتم مناقشة هذه الأمور خلال زيارة غروسي".

عُمان ستكون أحد المرشحين الرئيسيين للمحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة

وفيما يتعلق بالمفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة ورد فعل الطرف الآخر على موقف إيران، أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "سجل مشاركة الأطراف الأخرى في دفع المفاوضات غير المباشرة واضح، وفي بعض الحالات، كان هذا الدور يقوم به مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وفي السنوات الأخيرة وقبل ذلك، لعبت سلطنة عمان هذا الدور بشكل جيد. وإذا تطور مثل هذا الاتجاه، فإن سلطنة عمان سوف تكون واحدة من المرشحين الرئيسيين لهذه المهمة".

وفيما يتعلق بالتهديدات التي وجهتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لإيران، قال: "إن وكالة رويترز للأنباء لديها نمط ثابت في إنتاج الأخبار يعتمد على مسؤول مطلع وهمي. إن جاهزية أي دولة عسكريا واستعدادها للدفاع عن سيادتها أمر طبيعي. وتحافظ القوات الإيرانية على قدراتها، نظراً للتجارب المريرة التي خاضتها في الماضي والشجاعة والإقدام التي أظهرتها. ليس هناك حاجة للاستشهاد بمسؤول مطلع. وفيما يتعلق بجيراننا، فإننا نعتقد أن أمن جيراننا والمنطقة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الإيراني، ولم نكن أبدًا جزءًا من تحالف لتدمير جيراننا".

وتابع المتحدث باسم الخارجية: "نحن نستغل كل فرصة لجذب انتباه الجيران إلى عواقب اشعال الحروب من قبل أطراف ثالثة، ونعتقد أن النار ستتسرب. كما نعتقد أن جيراننا حريصون على عدم السماح لبث الفرقة بتدمير العلاقات فيما بينهم".

وحول نتائج الحوار بين خبراء إيران والدول الأوروبية الثلاث، قال بقائي: "إن قضية معقدة مثل قضية رفع العقوبات من جهة وقضيتنا النووية من جهة أخرى يتم مناقشتها في هذا الحوار"، مستطردا بقوله: "تستخدم الوكالة الدولية كل الإمكانيات اللازمة لتفتيش برنامجنا النووي والتأكد من سلميته".

وبخصوص ما إذا كانت المحادثات بين إيران وأوروبا مستمرة، قال: "لقد كنا وما زلنا نتشاور مع الأطراف الاخرى بشأن القضية النووية. وكان الاجتماع الخبراء الذي عقد قبل أيام في هذا الاتجاه. اليوم وغداً لدينا لقاء ثلاثي بين إيران وروسيا والصين في موسكو، وهو لقاء على مستوى الخبراء"، مضيفا: "إن قسمنا القانوني يتابع هذا الأمر، وسوف نعقد قريبا اجتماعا على مستوى النواب مع مسؤولي السياسة الخارجية الجديد في الاتحاد الأوروبي".

ولم تبدأ المفاوضات غير المباشرة وننتظر القرار الأمريكي

وردا على سؤال حول ما إذا كانت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة قد بدأت، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "الأنباء كاذبة".

وفيما يتعلق بتغريدة عراقجي وتعليق ستيف ويتاكر، أوضح بقائي: "يجب سؤال الطرف الآخر على أي أساس كتب التعليق ثم حذفه. وبالطبع، لكل شخص تحليله الخاص".

وفيما يتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "لقد تم تسليم رسالة الرد الإيرانية إلى الولايات المتحدة، ونحن ننتظر قرار الولايات المتحدة في هذا الشأن.. إن العرض الذي قدمته إيران لإجراء مفاوضات غير مباشرة هو عرض سخي ومسؤول، بالنظر إلى تاريخ هذه القضية والاتجاهات التي شهدتها خلال العقد الماضي. نحن نركز حاليًا على المقترحات، وسيتم اتخاذ قرار بشأن ما سيحدث في المستقبل".

وعن الشخصيات التي ستشارك في المفاوضات المحتملة مع الولايات المتحدة، قال بقائي: "كل هذا مجرد تكهنات إعلامية وتتولى وزارة الخارجية مسؤولية دفع المفاوضات وفقاً للقانون. إن الكلام الذي يُسمع أحيانًا من وسائل الإعلام المحلية والمصادر الأجنبية هو مجرد تكهنات إعلامية وليس له أساس أو سند".

وفيما يتعلق بالتغيير في العقيدة النووية الايرانية وتصريحات علي لاريجاني، قال: "موقف إيران من القضية النووية شفاف تماما، وفي آخر تغريدة له، أكد وزير الخارجية بشكل واضح أن إيران لا تسعى أبدًا إلى امتلاك أسلحة نووية. وهذا جزء من استراتيجيتنا بناء على فتوى قائد الثورة الاسلامية".

وبشأن العلاقات بين إيران وتركيا، قال بقائي: "كانت لدينا ولا تزال علاقات جيدة مع تركيا كدولة مسلمة مجاورة، وكلا البلدين عازمان على الحفاظ على هذه العلاقة..يتعين علينا إدارة الخلافات بشأن القضايا الإقليمية. لقد حذرنا بكل وضوح منذ بداية بشأن الأحداث في سوريا من أن المستفيد الوحيد هو الكيان الصهيوني الذي سيستغل الفراغ في السلطة لتكرار جرائمه في الدول الإسلامية. لقد رأينا في الآونة الأخيرة أن العديد من البنى التحتية في سوريا تعرضت للهجوم والتدمير. ونأمل أن تعمل كافة دول المنطقة على التوصل إلى توافق لمنع جرائم الكيان الصهيوني في المنطقة".

رسالة ترامب تشمل مزيجا من التهديدات والاقتراحات

وفيما يتعلق بنبرة رسالة ترامب، قال: "إنها ليست شيئا أبعد مما سمعتموه في وسائل الإعلام من المسؤولين الأميركيين.. إنه مزيج من التهديدات والاقتراحات. وأعلنا أننا قمنا بالرد عليها بما يتناسب مع ذلك، ولم نغلق الباب أمام الدبلوماسية. ويجب تقدير الاقتراح الإيراني، نظراً للسجلات السابقة، فهو يوضح النهج المسؤول والشامل الذي تتبناه إيران تجاه القضايا الإقليمية والأمن.

ينبغي للحكومة الألمانية الجديدة إعادة النظر في سياساتها

وفيما يتعلق بتولي الحكومة الجديدة في ألمانيا السلطة، قال بقائي: "نحن نولي أهمية كبيرة للعلاقات مع الدول الأوروبية ونلتزم بالمبادئ والعلاقات مع الدول.. في مرحلة ما، ونتيجة للسياسات المتطرفة التي انتهجها أصحاب السلطة في ألمانيا، تضررت علاقاتنا مع هذا البلد. لقد تعرض مواطنونا للأذى، وهذا الأذى مستمر. ونأمل أن تعيد الحكومة الألمانية الجديدة النظر في سياساتها".

وفيما يتعلق بادعاء وزير الخارجية الفرنسي بتفعيل آلية الزناد ضد إيران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "لقد لعبت الدول الأوروبية الثلاث، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، دورا مهما منذ بداية المفاوضات.. إن هذا الدور لم يساعد فقط في دفع هذه المسألة إلى الأمام، بل كان أيضاً بمثابة فرصة للاتحاد الأوروبي لإظهار نفسه كجهة فاعلة أكثر مراعاة، وهي الفرصة التي قدمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لهذه الدول الأوروبية الثلاث. وكان هذا الإنجاز الوحيد الذي حققه الاتحاد الأوروبي في حل هذه القضية الدولية. بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، لم تتمكن الدول الأوروبية من تعويض ذلك. ولا ينبغي لها أن تكرر هذا السلوك، لأنه سيخلق نوعا من العار لها".

يتبع..