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١٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٤٢ م

مباحثات ايرانية روسية حول تطوير العلاقات الثنائية

مباحثات ايرانية روسية حول تطوير العلاقات الثنائية

التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو "كاظم جلالي"، اليوم الثلاثاء، نائب المجلس الأعلى للامن القومي الروسي "ألكسندر فينديكتوف" وتحدث معه بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الجانبين الايراني والروسي، ناقشا خلال هذا اللقاء، آخر مستجدات التعاون الثنائي والإقليمي والدولي.

كما عبر جلالي وفينديكتوف، عن ارتياحهما لقاء التقدم الحاصل في التعاون الثنائي، خاصة بعد توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين طهران وموسكو؛ مؤكدين على ضرورة إقرار بنود هذه المعاهدة في كلا البلدين وتوفير الأرضيات اللازمة لتنفيذها.

كما استعرض السفير الايراني والمسؤول الامني الروسي، في هذا اللقاء، وجهات النظر حول المشاركة في الاحداث والمناسبات الدولية التي تستضيفها كل من طهران وموسكو، مثل المؤتمر السنوي للمسؤولين الأمنيين رفيعي المستوى في روسيا.

رمز الخبر 1956684

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