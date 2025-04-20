وزير خارجية الکیان الصهیوني يهدد فرنسا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في مقابلة مع صحيفة التلغراف بشأن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة بشأن نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين: "سيكون هذا خطأ كبيرا".

وأضاف: "إذا اعترفت باريس بدولة فلسطين فإن تل أبيب ستضطر إلى الرد بشكل أحادي".

وأضاف ساعر في تصريحات تهديدية: "الفرنسيون سيخسرون نفوذهم الإقليمي وسيتضرر مكانتهم".

وكان نجل نتنياهو قد اتخذ في وقت سابق موقفا ضد فرنسا من خلال نشر منشور شديد اللهجة. وقال لهذه البلاد: اذهبوا إلى الجحيم!

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