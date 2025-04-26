بزشكيان: إيران تدعم أي إجراء لتعزيز السلام والاستقرار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني مسعود بزشكيان أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مساء اليوم السبت لمناقشة آخر التطورات في شبه القارة الهندية وكذلك العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والهند.

وفي بداية هذه المحادثة، أعرب الرئيس عن أسفه العميق إزاء الحادث الإرهابي الأخير في مدينة باهالجام، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين الهنود الأبرياء. وأعرب عن تعاطفه الصادق مع حكومة وشعب الهند وأكد: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين بشدة مثل هذه الأعمال الإرهابية واللاإنسانية.

وفي إشارة إلى الاتجاه المتزايد للأعمال الإرهابية في المنطقة، قال بزشكيان: "إن هذه الأحداث المريرة تضاعف المسؤولية المشتركة لجميع بلدان المنطقة وتتطلب منا تجفيف جذور الإرهاب وضمان السلام والاستقرار الدائمين لدولنا من خلال التعاطف والتضامن والتعاون الوثيق".