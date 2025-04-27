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٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:١٧ ص

انتهاء عمليات الإغاثة في ميناء شهيد رجائي؛ إطفاء الحريق في مراحله النهائية

انتهاء عمليات الإغاثة في ميناء شهيد رجائي؛ إطفاء الحريق في مراحله النهائية

أعلن مدير عام إدارة الأزمات في محافظة هرمزغان، مهرداد حسن‌زاده، أن عمليات الإغاثة في ميناء شهيد رجائي قد اكتملت، مشيرًا إلى أن إطفاء الحريق قد دخل مراحله النهائية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وفي تصريحات له حول الحريق الأخير في ميناء شهيد رجائي في بندرعباس، أوضح حسن‌زاده أن عمليات الإنقاذ والإغاثة قد تمت بشكل كامل، والجهود الحالية تركز على إطفاء الحريق.

وأضاف حسن‌زاده أنه قد مضى حوالي 19 ساعة منذ وقوع الحادث، وأن عمليات إطفاء الحريق تقترب من نهايتها، حيث أصبح الحريق تحت السيطرة، ومن المتوقع أن يتم إخماده بالكامل خلال الساعات القليلة القادمة.

وأشار إلى أنه بعد إطفاء الحريق بشكل كامل، ستبدأ عمليات التنظيف وتقييم الأضرار لتحديد حجم الخسائر بدقة.

كما أعرب حسن‌زاده عن تقديره للجهود المستمرة التي تبذلها فرق الإغاثة والعمليات، وأكد على استمرار الأنشطة لإدارة الأزمة بشكل كامل، داعيًا المواطنين إلى متابعة الأخبار من المصادر الرسمية.

/انتهى/

رمز الخبر 1957155
یاسر المصری

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