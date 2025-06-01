مصرع 7 وإصابة 69 آخرين في حادث انهيار جسر لحظة مرور قطار بروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية ألكسندر خينشتاين انهيار جسر في منطقة جيليزنوغورسك أثناء مرور قطار شحن عبره الليلة الماضية، مما أدى إلى إصابة سائق القطار.

وأوضح خينشتاين في بيان عبر "تلغرام" أن جزءا من القطار سقط على الطريق الواقع تحت الجسر. نتيجة الحادث اشتعلت النيران في القاطرة وتمكن رجال الطوارئ من احتوائها بسرعة، بينما ظلت باقي عربات القطار على السكة.

وأضاف خينشتاين أنه حسب المعلومات الأولية، أصيب أحد سائقي القاطرة بإصابات في القدمين وتم نقل طاقم القطار بأكمله إلى المستشفى، وهم الآن تحت رعاية الأطباء.

ويجري العمل على تحديد سبب انهيار الجسر.

وقبل ذلك بساعات قليلة انهار جسر للسيارات في مقاطعة بريانسك المجاورة، لحظة مرور قطار ركاب تحته، مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 69 آخرين، بينهم 3 حالات خطيرة، في حصيلة غير نهائية، حسبما أفادت السلطات.

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