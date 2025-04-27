قائد الثورة يوجه بكشف أي إهمال أو تعمد في حادثة انفجار ميناء الشهيد رجائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه في أعقاب حادث الحريق المؤلم في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس، وجه قائد الثورة الاسلامية، الامام الخامنئي، في رسالة، أثناء تقديم التعازي لأسر الضحايا، المسؤولين الأمنيين والقضائيين بإجراء تحقيق كامل وكشف أي إهمال أو تعمد في هذا الحادث ومتابعته وفقًا للأنظمة.

وفيما يلي نص رسالة قائد الثورة الاسلامية:

بسم الله الرحمن الرحيم.

انا الله وانا إليه راجون

إن حادثة الحريق المؤلمة في ميناء الشهيد رجائي تثير الحزن والقلق.

ويجب على المسؤولين الأمنيين والقضائيين التحقيق بشكل شامل، والكشف عن أي إهمال أو تعمد، ومتابعته وفقًا للأنظمة.

يجب على جميع المسؤولين أن يعتبروا أنفسهم مسؤولين عن منع الحوادث المأساوية والمدمرة.

أدعو الله بالرحمة والمغفرة للضحايا، والصبر والسلوان لأسرهم المفجوعة، والشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث الأليم. وأود أن أشكر بصدق هؤلاء الأشخاص الشجعان الذين كانوا على استعداد للتبرع بالدم للمصابين في لحظة حاجتهم إليه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السيد علي خامنئي