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٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٢٥ ص

تخليص البضائع في جمارك الشهيد رجائي خلال 24 ساعة

تخليص البضائع في جمارك الشهيد رجائي خلال 24 ساعة

أصدرت هيئة جمارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعليمات بإجراء مراجعة عاجلة للإقرارات الجمركية في جمارك الشهيد رجائي وتخليص البضائع خلال 24 ساعة القادمة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، فإن الجمارك الوطنية أعلنت أنه نظراً للمشكلات التي نشأت في جمارك الشهيد رجائي، وحرصاً على منع تراكم البضائع وتسريع تخليص البضائع الموجودة، تم إعطاء الأولوية لمراجعة جميع الإقرارات الجمركية المقدمة في هذا المنفذ، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال 24 ساعة القادمة. ويجب أن لا تبقى أي إقرارات غير مفحوصة تتعلق بجمارك الشهيد رجائي في قوائم الخبراء خلال هذه الفترة.

وفي هذا السياق، تم توجيه جميع مديري الجمارك لتنفيذ هذا التعميم بشكل عاجل ومراقبة تنفيذه، حيث يتعين على جميع الملفات غير المفحوصة أن تُحسم خلال 24 ساعة القادمة. كما تم تكليف المدراء بمراقبة وتنفيذ هذا التعميم بسرعة.

/ثبت/

رمز الخبر 1957224
یاسر المصری

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