وزير الخارجية القرغيزي يعرب عن تعاطفه مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب وزير الخارجية القرغيزي جينبيك كوليبايف في رسالة إلى سيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن أسفه إزاء الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي، وأعرب عن تعازيه ومواساته العميقة لأسر الضحايا وحكومة وشعب إيران، ودعا إلى الله العلي القدير بالشفاء العاجل للمصابين.

يذكر انه وقع يوم السبت الماضي انفجار ضخم في ميناء الشهيد رجائي في بندرعباس جنوب البلاد خلف عشرات القتلى ومئات الجرحى، كما أدى الى احتراق اكثر من عشرة آلاف من الحاويات الراكنة في الميناء.

وفور وقوع الحادث واندلاع الحرائق سارعت فرق الانقاذ ورجال الإطفاء في البلاد لإخماد الحريق، حيث بذلوا جهودا مضنية خلال الايام الماضية واصحبت الحريق تحت السيطرة بالكامل والجهود لاخماد الحريق بشكل كامل لايزال مستمرة.

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