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٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:٤٣ م

بقائي: ايران تطالب ألمانيا بالكشف عن حقيقة تصنيع الاسلحة الكيميائية في العراق

بقائي: ايران تطالب ألمانيا بالكشف عن حقيقة تصنيع الاسلحة الكيميائية في العراق

كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: إن طلب إيران من ألمانيا هو إنشاء آلية لكشف الحقيقة وتنوير الرأي العام في إيران والعالم بشأن دور هذا البلد في إنتاج الأسلحة الكيميائية في العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية في رسالة على صفحته الشخصية بمناسبة الذكرى السنوية لدخول اتفاقية حظر إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ: 29 أبريل هو ذكرى دخول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ. بالنسبة للأمة الإيرانية، يرمز هذا اليوم إلى الإجماع العالمي لمنع تكرار الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الإيرانية العراقية المفروضة باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد الجنود والمدنيين الإيرانيين.

وأضاف أن "اكتشاف الحقيقة" شرط أساسي "لإقامة العدالة". إن توضيح دور موردي المواد والتقنيات المستخدمة في تطوير وإنتاج الأسلحة الكيميائية التي يملكها صدام حسين يشكل قضية خطيرة على أجندة وزارة الخارجية. وفي هذا الصدد، يأتي طلب إيران من ألمانيا إنشاء آلية لكشف الحقيقة وتنوير الرأي العام الإيراني والعالمي بشأن دور هذا البلد في إنتاج الأسلحة الكيميائية في العراق.

رمز الخبر 1957332

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