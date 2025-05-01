إيران تُطلع حلفاءها الاستراتيجيين على مجريات المفاوضات مع أمريكا

أفادت وكالة مهر للأنباء، جرى اللقاء بين أحمديان ووانغ يي على هامش قمة الأمن لمجموعة "بريكس" في البرازيل.

وأشار أحمديان في هذا اللقاء إلى أن إيران تسعى لتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الصين، التي تُعتبر شريكاً مهماً سياسياً واقتصادياً لطهران. كما أضاف أن التعاون بين طهران وبكين يمكن أن يتحدى الأحادية في الساحة الدولية ويضمن المصالح طويلة الأمد للشعوب.

من جانبه، أكد وانغ يي دعم بكين للمواقف المبدئية لإيران في المنطقة والمفاوضات، مشيراً إلى استعداد الصين لتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع طهران بشكل أكبر.

وشدد الدبلوماسي الصيني الرفيع على رغبة بكين في الحفاظ على التبادلات على جميع المستويات مع إيران وتعزيز التواصل والتنسيق، والدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة، والالتزام بحماية المعايير الأساسية للعلاقات الدولية وإقامة شراكة استراتيجية شاملة بين الصين وإيران.

كما اعتبر وانغ يي أن الصين شريك استراتيجي شامل للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكد على حق إيران في استخدام التكنولوجيا النووية السلمية.

وأضاف أن الصين ستعزز العلاقات مع إيران بناءً على الوثيقة الاستراتيجية الموقعة بين الطرفين. وأشار وزير الخارجية الصيني إلى أنهم يسعون لجعل زيارة "مسعود بزشکیان" رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الصين زيارة خاصة في إطار العلاقات بين البلدين.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على أهمية استمرار المشاورات في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بما في ذلك القضايا النووية.

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