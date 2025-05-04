بزشكيان: مستقبل البلاد يُبنى على أيدي المعلمين

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشار "مسعود بزشكيان" اليوم الأحد في احتفالية تكريم يوم المعلم وتقدير المعلمين المتميزين في البلاد، إلى أنه إذا كنا نرغب في بناء البلاد، يجب أن نضع خططًا صحيحة لأبنائنا وطلابنا، مضيفًا: "إن الإيمان بالقدرة والإبداع لحل المشكلات يتشكل منذ الطفولة من خلال التعليم السليم."

وأكد بزشكيان على ضرورة أن نكون جريئين وقادرين على المخاطرة لحل المشكلات وتحقيق النجاح، مشيرًا إلى أن كل هذه القدرات في حل المشكلات ممكنة في المدارس من خلال التعليم السليم والتخطيط المدروس من قبل المعلمين.

وأضاف رئيس الجمهورية: "الأبناء والمستقبلون هم أغلى بكثير من الثروات المادية في البلاد، وإيماني القلبي هو أن كل واحد من طلابنا وأبنائنا يمكن أن يكون بحصوله على التعليم والتربية السليمة مصدرًا للفن والإبداع والثروة للمجتمع والبلاد."

كما أعاد رئيس الجمهورية التأكيد على ضرورة العدالة التعليمية وإزالة التمييز في تقديم التعليم لأبناء البلاد، مشددًا على أنه إذا كنا نرغب في بناء الوطن، يجب أن نرى الجميع وليس فقط أولئك الذين يمتلكون المال، بل يجب أن نرى أولئك الذين لا يتمتعون بفرص متساوية، وعلينا توفير ظروف متساوية لتعليم جميع الطلاب.

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