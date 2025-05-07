إيران تترأس اجتماع الأمم المتحدة بشأن الدول ذات الغطاء الغابوي المنخفض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد الاجتماع بهدف مناقشة وتبادل وجهات النظر حول التحديات والمشاكل المشتركة للدول ذات الغطاء الغابوي المنخفض ودراسة الحلول اللازمة للاستفادة من قدرات بعضها البعض، فضلاً عن بناء القدرات وبناء الشراكات بين الدول المذكورة والمؤسسات الدولية ذات الصلة، برئاسة أمير سعيد إيرواني، السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة.

وعقد الاجتماع أيضًا بدعم ورعاية مشتركة من العراق والسنغال ومنغوليا، فضلاً عن دعم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، وحضره عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، وخاصة منتدى الأمم المتحدة للغابات (UNFF).

وفي كلمته الافتتاحية، أكد أمير سعيد إيرواني على أهمية الغابات ودورها في مختلف جوانب حياة الإنسان، وأشار إلى أهمية حماية الغابات في البلدان ذات الغطاء الغابوي المنخفض، قائلاً إن أكثر من 50 دولة في العالم تنتمي إلى هذه المجموعة، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، مساعدة البلدان المذكورة أعلاه في حماية هذه الغابات.

واستعرض السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة الإجراءات التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخاصة قانون الغابات والمراعي، مع التركيز على الاستدامة ومشاركة المجتمعات المحلية، والإجراءات المنصوص عليها في خطة التنمية السابعة، وخاصة إعادة تأهيل 20 ألف هكتار من الغابات سنويا، مشيرا إلى أحد الإنجازات المهمة التي حققتها إيران في حماية الغابات، وهو الاعتراف الدولي بالغابات الهيركانية كواحدة من أقدم النظم البيئية للغابات في العالم في عام 2019 على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وأكد إيرواني على أهمية البلدان ذات الغطاء الغابوي المنخفض، واستعرض احتياجاتها والتحديات التي تواجهها، وخاصة العقوبات الدولية وانعدام الموارد والقدرات اللازمة في العديد من البلدان ذات الغطاء الغابوي المنخفض، وناقش التدابير التي اتخذتها إيران، وخاصة إنشاء أمانة لدعم البلدان ذات الغطاء الغابوي المنخفض، وعقد العديد من ورش العمل التدريبية، وتوفير الموارد المالية لهذه المجموعة من البلدان.

وفي ختام كلمته، أكد السفير الإيراني لدى المنظمة على أهمية وضع خطة عمل عالمية لدعم الدول ذات الغطاء الغابوي المنخفض وتوفير الموارد المالية اللازمة للدول المذكورة بما يتوافق مع احتياجاتها وأولوياتها.

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