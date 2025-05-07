إيران تنتج أول لقاح رباعي ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تمكن "غارديسان" من الحصول على ترخيص منظمة الغذاء والدواء لدخول السوق بعد اجتيازه بنجاح جميع مراحل التجارب السريرية.

فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) هو المسبب الرئيسي للعديد من الأمراض والسرطانات لدى الرجال والنساء، وأهمها سرطان عنق الرحم، الذي يُعد رابع أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء.

يغطي "غارديسان" أربع سلالات شائعة وعالية الخطورة من فيروس الورم الحليمي البشري، وهي الأنواع 6 و11 و16 و18. تم إنتاج هذا اللقاح باستخدام تقنية متقدمة للجسيمات الشبيهة بالفيروسات (VLP) مع الاستفادة من الخلايا حقيقية النواة، مما يوفر مناعة عالية جداً دون إدخال الحمض النووي الفيروسي إلى الجسم.

وبهذه التقنية، يصبح "غارديسان" على قدم المساواة مع أحدث لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري في العالم.ويُطرح لقاح شركة "بيوسان فارمد" الجديد في السوق بسعر أقل من نصف سعر اللقاحات المستوردة.