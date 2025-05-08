عراقجي من نيودلهي: مستوى التعاون الاقتصادي مع الهند جيد لكن لا يرقى إلى مستوى تطلعات طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد خلال لقائه نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار في العاصمة الهندية نيودلهي، أن التعاون الاقتصادي بين إيران والهند "جيد لكنه لا يرقى إلى مستوى تطلعات طهران"، مرجعًا السبب في ذلك إلى العقوبات المفروضة على بلاده.

وقال عراقجي في الاجتماع الذي جاء ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين: "العلاقات الإيرانية-الهندية تمتد بجذورها في عمق التاريخ، وقد قامت على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، معربًا عن أمله في التغلب على العقبات التي تحول دون توسيع التعاون، وعلى رأسها القيود الدولية المفروضة على إيران.

جايشانكار: علاقتنا مع إيران تاريخية ونتطلع لتعزيزها رغم التحديات الإقليمية

من جهته، شدّد وزير الخارجية الهندي جايشانكار على أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، معربًا عن تطلع بلاده إلى "مواصلة الحوار والتعاون في مختلف المجالات".

وأشار إلى أن اللقاء الأخير بين رئيس الوزراء نارندرا مودي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في أكتوبر الماضي بمدينة كازان الروسية، إلى جانب الاتصال الهاتفي بينهما في 26 أبريل، "أرسى أسسًا واضحة لتعميق العلاقات الثنائية".

كما نوّه جايشانكار إلى أن عام 2025 يوافق الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين طهران ونيودلهي، معتبرًا أن هذه المناسبة تعكس "عمق الصداقة والشراكة بين البلدين".

وفي جانب آخر، تطرّق الوزير الهندي إلى التوترات الأمنية الأخيرة في كشمير، مشيرًا إلى أن الهند "اضطرت للرد في 7 مايو على البنى التحتية للإرهاب العابر للحدود"، بعد هجوم وصفه بـ"الإرهابي" وقع في 22 أبريل. وأضاف: "لا نسعى إلى التصعيد، لكننا سنرد بحزم في حال أي اعتداء من قبل باكستان".

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