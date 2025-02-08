السفير الايراني في النيجر يشرح إنجازات بلاده خلال احتفالات ذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مراسم الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران أقيمت في عاصمة النيجر مساء الجمعة بحضور واسع من الشخصيات السياسية، بما في ذلك وزير خارجية النيجر والسفراء والدبلوماسيين والصحفيين والشخصيات الدينية والأكاديمية المهتمين بإيران.

وفي هذا الحفل الذي بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم وأداء النشيدين الوطنيين للجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية النيجر، ألقى علي تيزتك سفير إيران في النيجر كلمة أشار فيها إلى إنجازات الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال العقود الأربعة الماضية، وقال إن على الرغم من التحديات والعقوبات غير القانونية التي واجهتها منذ اليوم الأول للثورة، فقد تمكنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من تحقيق إنجازات عديدة في مختلف المجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم والعلوم والتكنولوجيا وحقوق الإنسان والأمن والدفاع وغيرها، وذلك بفضل جهود وعزيمة الشعب الإيراني.

وعدد الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في تأمين المصالح الوطنية والحفاظ على الأمن القومي وتوسيع العلاقات المتوازنة مع كافة الدول على أساس الحوار والمساواة والاحترام المتبادل واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وتوسيع الدبلوماسية الاقتصادية.

وأكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في معرض إشارته إلى التعاون الثنائي بين إيران والنيجر، الإصرار الجاد من جانب كبار المسؤولين في البلدين على توسيع التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، وأشاد بجهود حكومة وشعب النيجر خلال العام والنصف الماضيين لتعزيز الاستقلال والسيادة والاستقرار الاقتصادي والأمني والاجتماعي.

ووجه تيزتك أخيرا دعوة للمسؤولين ورجال الأعمال النيجيريين للمشاركة في المعرض الدولي "إيران إكسبو 2025" المقرر انعقاده في طهران في الفترة من 28 ابريل إلى 2 مايو من العام المقبل.

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