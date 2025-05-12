رئيس الجمهورية: دعاة حقوق الإنسان اليوم هم قتلة الأبرياء

وأفادت وكالة مهر للأنباءـ أنه جاء ذلك خلال كلمته مساء اليوم في مراسم إحياء أسبوع الهلال الأحمر، حيث شدد على أن "الإنسان المسلم ينبغي أن يكون عوناً لأخيه الإنسان دون النظر إلى العرق أو اللون أو المعتقد، وهذه هي الرسالة التي يجسدها الهلال الأحمر، عبر حضوره الدائم في الحوادث والكوارث لإنقاذ الأرواح".

وأضاف الرئيس الإيراني: "إن ما نراه اليوم من دول تتحدث عن حقوق الإنسان، وتدّعي التحضر، بينما تمطر الأبرياء بالقنابل وتدفنهم تحت الركام، هو مأساة حقيقية. كيف يمكن لمن يرتدي ثياب الإنسانية أن يكون بهذا القدر من الوحشية؟"

وأكد بزشكيان أن "العالم بأسره يرى هذه الجرائم، لكنه يقف صامتاً، بل إن المنظمات الدولية التي تزعم الدفاع عن القيم الإنسانية، تواصل دعمها للمجرمين".

وتساءل: "في عالم اليوم، من الذي يمد يد العون للأبرياء؟ ومن الذي يُلقي القنابل فوق رؤوسهم؟"

وفي ختام كلمته، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تضافر الجهود، قائلاً: "يجب أن نتكاتف جميعاً، في الداخل وعلى مستوى العالم، من أجل تخفيف المعاناة ومساعدة المحتاجين أينما كانوا".

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