غروسي: ليس من المستحيل تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، على أهمية دور عمليات تفتيش الوكالة في أي اتفاق محتمل بين الطرفين، مؤكدًا أنه ليس من المستحيل التوفيق بين المواقف المختلفة للولايات المتحدة وإيران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم في إيران.

وصرّح غروسي، للصحفيين في فيينا يوم الأربعاء، ردًا على سؤال حول اختلاف موقفي الولايات المتحدة وإيران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم في محادثات عُمان: "ليس من المستحيل تقريب وجهات النظر".

وأفادت وكالة أسوشيتد برس أن غروسي تابع قائلاً: "عمليات التفتيش الحازمة لوكالة الطاقة الذرية يجب أن تكون جزءا من أي اتفاق بين طهران وواشنطن".

هذا وقال وزير الخارجية الايراني اليوم بشأن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات: "موعد الجولة الجديدة من المحادثات غيرالمباشرة مع امريكا قد يتحدد خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأعاد عراقجي تأكيده على حق الجمهورية الاسلامية الايرانية في تخصيب اليورانيوم وأشار الى تصريحات اوروبية بهذا الخصوص وقال: "اذا كان مقصودهم تصفير التخصيب في ايران، فليس لدينا موضوع للنقاش معهم واننا لانمزح مع احد بشأن حق التخصيب".

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