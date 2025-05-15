اللواء سلامي: امريكا الد اعداء الامة الايرانية

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان قائد الحرس الثوري الايراني، اللواء حسين سلامي، قال خلال كلمته في مراسم الذكرى السنوية لشهداء الخدمة: تعتبر الأمة الإيرانية ترامب قاتل بطلها الوطني الأعظم والمحبوب، الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، مضيفا: قبل سنوات، وصفت أنت بنفسك (ترامب) الأمة الإيرانية بالإرهابية؛ والآن كيف تريد أن تصور نفسك كمحب لهذه الأمة؟

واكد سلامي ان الشعب الإيراني يعرف أصدقاءه وأعداءه جيداً، وأنتم في مركز العداء تجاه الشعب الإيراني.

واضاف: لقد فرضتم العقوبات على الأمة الإيرانية، بل ومنعتم حتى وصول الدواء إلى مرضى هذه الأرض. وبطبيعة الحال، لن تتمكنوا أبدًا من إخضاع الأمة الإيرانية، ولم تنجحوا في ذلك حتى الآن.

وتابع قائد الحرس الثوري: السيد ترامب، إن الأمة الإيرانية تتذكر جيداً الذكريات المريرة للهيمنة الأمريكية المظلمة والمهينة في عهد الدكتاتورية والملكية البهلوية. فترة ألقيت فيها بظلالها على المصير السياسي لهذه الأمة.