اللواء سلامي: حققنا انجازا عظيما في مجال التكنولوجيا الدفاعية سنكشف عنه عمليا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء "حسين سلامي" اليوم الخميس، ان ايران حققت انجازا عظيما في مجال التكنولوجيا الدفاعية في الاسابيع الاخيرة سيزاح الستار عنه عمليا.

واضاف: "اعلموا ان موازين القوى قد تغيرت وتتغير وهذه مجرد بداية الطريق".

كما اكد بأن ايران تقف اليوم أقوى من أي وقت مضى وعلى امريكا ان ترضخ للواقع الموجود.

وشجب اللواء سلامي بشدة تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة قائلاً: في الآونة الأخيرة، شن الرئيس الأمريكي حملة نفسية مكثفة ضد الشعب الإيراني، لكن شعبنا يعتبره قاتل البطل الوطني الأكثر شعبية اللواء الشهيد الحاج قاسم سليماني، فكيف يمكنه التظاهر بحب الشعب الإيراني بينما تمنع حكومته وصول الأدوية للمرضى الإيرانيين .

وأكد القائد العام للحرس مخاطباً الرئيس الأمريكي: الشعب الإيراني يعرفكم جيداً. من انقلاب عام 1953 إلى دعم نظام الشاه، ومن العقوبات إلى اغتيال الشخصيات البارزة، فسجل أمريكا واضح تماماً لدى شعبنا.

وأضاف سلامي مشيراً إلى القدرات المحلية الإيرانية في المجالات العلمية والصناعية والدفاعية، قائلا: حققنا تقدماً في مختلف المجالات؛ نطلق الأقمار الصناعية، ونمتلك تكنولوجيا نووية متقدمة، ونبني مصافي ومحطات طاقة، وننتج الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيرة والمعدات الطبية، فالنظام الصحي الإيراني اليوم من بين الأكثر تطوراً في العالم.

وعن الأوضاع الداخلية في أمريكا تساءل اللواء سلامي: أليس لديكم 40 ألف شاب ينتحرون سنوياً؟ أليس هناك أكثر من 700 ألف مشرد ينامون في شوارع أمريكا ليلاً؟ هل نجحتم في إدارة أزمة كورونا؟ هل سيطرتم على حرائق الغابات والفيضانات في بلادكم ؟

وتابع قائلاً: لقد أنفقتم 8 تريليون دولار في غرب آسيا دون تحقيق أي نتيجة. بينما عاش الشهيد رئيسي وقادتنا بحكمة بين صفوف المحرومين والفقراء. هذا هو الفارق بين قادة النظام الإسلامي والزعماء المتغطرسين.