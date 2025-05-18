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١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٢:١١ م

انطلاق مؤتمر وزراء التعليم العالي للدول الاسلامية في طهران

انطلاق مؤتمر وزراء التعليم العالي للدول الاسلامية في طهران

بدأت صباح اليوم في طهران أعمال المؤتمر الثاني لوزراء التعليم العالي في الدول الإسلامية الأعضاء في منصة حوار منظمة التعاون الإسلامي الـ 15 بمشاركة مسؤولين علميين وأكاديميين رفيعي المستوى من أكثر من 20 دولة إسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن هذا المؤتمر الدولي سيستضيفه وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يومي 18 و19 مايو وسيركز بشكل خاص على توسيع التعاون العلمي والتكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويشارك في حفل الافتتاح الدكتور محمد رضا عارف النائب الأول لرئيس الجمهورية ووزير العلوم والبحث والتكنولوجيا الدكتور حسين سيمائي صراف.

الهدف الرئيسي لهذا المؤتمر هو إعداد ومراجعة أول وثيقة متعددة الأطراف حول الذكاء الاصطناعي بين الدول الإسلامية. وثيقة من المفترض أن ترسم مساراً جديداً في تعزيز التفاعلات العلمية والتعليمية والتكنولوجية في العالم الإسلامي.

/انتهى/

رمز الخبر 1958126

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