عراقجي: المنطقة ترحب بالمفاوضات بين ايران وأمريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، قال اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي عقده على هامش منتدى حوار طهران، إن طهران يمكن أن تلعب دورًا مهمًا كمركز لتبادل المعلومات على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى بعض ملامح السياسة الخارجية الإيرانية.

وأضاف: أشكر جميع الصحفيين. لقد بذلوا جهدًا مكثفًا أمس واليوم. كان هذا المنتدى تجربة جيدة بالنسبة لنا، وكان حجم الاهتمام الذي أبداه الضيوف الأجانب لافتًا، مما يدل على أهمية ومكانة هذا النوع من المؤتمرات، وعلى أن طهران يمكن أن تكون مركزًا لتبادل المعلومات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتابع: مشاركة كبار المسؤولين كانت لافتة للنظر؛ فقد شارك في المنتدى 6 وزراء خارجية من دول المنطقة، وعدد كبير من نواب الوزراء والوزراء، فضلًا عن رؤساء جمهورية سابقين.

وفيما يتعلق بالمفاوضات بين إيران وأمريكا، قال عراقجي:"أنا سعيد لأن نظرة المنطقة، ولا سيما منطقة الخليج الفارسي، إلى إيران أصبحت مختلفة عمّا كانت عليه في السابق، ونرى ذلك في نظرتهم الإيجابية إلى المفاوضات. لقد رحّبت المنطقة بهذه المفاوضات، فالهدوء والاستقرار في المنطقة أمران مهمّان لجميع الدول."

وتابع: "أنا شخصياً كنت أجري اجتماعات متواصلة منذ صباح أمس بعد الجلسة الافتتاحية وحتى الآن؛ وعُقدت عدة اجتماعات. وفيما يتعلق بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، فقد تصادف أن أجرينا مناقشات في هذا الصدد.

وقال: "أجرينا محادثة مفصلة مع وزير الخارجية العماني بشأن مواصلة المفاوضات".

وفي إشارة إلى الاجتماع الثلاثي بين إيران وسلطنة عمان وقطر، قال عراقجي: "انضم إلينا وزير الخارجية القطري، ولديه أيضًا آراء وأفكار".