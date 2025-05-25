الرئيس الايراني يهنئ ملك الأردن بالعيد الوطني لبلاده

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال مسعود بزشكيان في رسالة تهنئة للملك والشعب الأردني الكريم بمناسبة الذكرى الوطنية: "نظراً لسنوات من الصداقة الدائمة والمصالح المتبادلة بين البلدين، أعلن استعداد وتصميم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الراسخ على تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية في جميع المجالات".

وجاء في رسالة الرئيس الايراني: أهنئ فخامتكم والشعب الأردني الهاشمي الكريم بمناسبة حلول اليوم الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية.

ونظراً لسنوات طويلة من الصداقة الدائمة والمصالح المتبادلة بين البلدين، أعلن استعداد وتصميم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الراسخ على تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

وأسأل الله العلي القدير أن يمن على فخامتكم بالصحة والعافية والتوفيق، وعلى الشعب الأردني الهاشمي بالتقدم والرخاء والازدهار.