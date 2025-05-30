الخارجية الايرانية تستدعي القائمة بالأعمال النمساوية احتجاجا على تقرير نووي مُضلّل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقب الادعاء الباطل حول البرنامج النووي السلمي الإيراني في التقييم السنوي لوكالة الاستخبارات النمساوية، استُدعيت السيدة میشائلا باخر، القائمة بالأعمال في سفارة النمسا في طهران (في غياب السفير)، اليوم الجمعة إلى وزارة الخارجية من قِبل علي رضا ملا قديمي، رئيس الإدارة الأولى لأوروبا الغربية، وقد أُبلغت باحتجاج بلادنا الشديد.

في هذا الاستدعاء، رفض رئيس الإدارة الأولى لأوروبا الغربية بوزارة الخارجية الادعاء الوارد في تقرير التقييم السنوي لوكالة الاستخبارات النمساوية، مذكّرًا بالتناقض التام لهذا الادعاء مع العديد من تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومؤكدًا أن البرنامج النووي الإيراني يتوافق تمامًا مع الالتزامات القانونية الدولية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وفقًا لمعاهدة حظر الانتشار النووي.

ووصف علي رضا ملا قديمي تصرف وكالة الاستخبارات النمساوية، التي شككت في الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني دون أي أساس أو دليل، بأنه غير مسؤول واستفزازي، وطالب بتفسير رسمي من الحكومة النمساوية في هذا الصدد.

وصرحت القائمة بالأعمال النمساوية بأنها ستنقل احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحكومتها .

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