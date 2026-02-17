  1. إيران
  2. العلوم
١٧‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٣:٥٠ م

تقنية إيرانية قادرة على تحديد آثار الجريمة في الوقت الفعلي

استخدم الباحثون الإيرانيون جدار الفقاعة الرقيق للغاية كبيئة كهروكيميائية مبتكرة للكشف عن أيونات النتريت وترسيب المعادن على المستوى المجهري.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن مقر النانو، فإن هذه الطريقة الجديدة، القادرة على تحديد النيتريت بسرعة ودقة، يمكن استخدامها في التحقيقات الجنائية، فضلاً عن تطبيقات عملية متنوعة في البيئات المجهرية وفي الموقع.

في السنوات الأخيرة، اكتسب التحديد السريع والدقيق للمواد الكيميائية على المستوى المجهري أهمية بالغة في التحقيقات الجنائية والأمنية، لا سيما في تحديد آثار المتفجرات أو المخدرات في مسرح الجريمة. ومن أهم القضايا في هذا المجال استخدام أجهزة استشعار كهروكيميائية دقيقة وسريعة. في هذه الدراسة، قدم الباحثون طريقة جديدة وفعالة للكشف عن أيونات النيتريت وترسب الطبقات المعدنية على المستوى المجهري، باستخدام جدار فقاعي رقيق للغاية كمفاعل كهروكيميائي دقيق مبتكر.

