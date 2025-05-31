آخر إحصائيات شهداء الإبادة الجماعية في غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء عن فلسطين اليوم، فقد أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بيانًا جديدًا يتضمن أحدث إحصائيات الشهداء والجرحى منذ بدء الهجمات في السابع من أكتوبر من العام الماضي وحتى الآن.

وأفادت الوزارة أن عدد الشهداء نتيجة الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 قد وصل إلى 54,381 شهيدًا. كما أشارت إلى أن العدد الإجمالي للجرحى جراء هذه الهجمات قد بلغ 124,054 جريحًا.

وفي بيانها، أكدت الوزارة أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم نقل جثامين 60 شهيدًا إلى المستشفيات، بالإضافة إلى إصابة 284 شخصًا آخرين.

كما أفادت الوزارة أنه منذ 18 مارس 2025، وفي موجة جديدة من الهجمات على غزة، سقط 4,117 شهيدًا و12,013 جريحًا. ولا يزال هناك آلاف الأشخاص المفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة.

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