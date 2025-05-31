حماس: طلبنا من أمريكا تقديم ضمانات جدية ومكتوبة لوقف الحرب في غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أضاف "جهاد طه" المتحدث باسم حماس أن الحركة تعمل بمسؤولية عالية، وبالتنسيق مع باقي فصائل المقاومة، على دراسة المقترح الذي قدمه "ستيف ويتكوف" المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار طه إلى أن "المقترح المقدم من ويتكوف يفتقر إلى الضمانات اللازمة"، موضحًا أن هذا المقترح لم يأخذ بعين الاعتبار العديد من المطالب التي قدمتها حماس للوسطاء، كما أنه يفتقر إلى الضمانات الواضحة.

وأكد المتحدث باسم حماس أن الحركة تدرس المقترح بجدية، مشددًا على أن حماس تتعامل بإيجابية مع أي مبادرة أو اقتراح يؤدي إلى إنهاء الحرب في غزة وخروج الاحتلال الإسرائيلي منها.

كما أكد طه أن أي اتفاق يجب أن يتضمن وقفًا كاملاً لإطلاق النار وخروجًا كاملًا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

وفي إشارة إلى أن النسخة النهائية من خطة ويتكوف لا تحتوي على أي التزام فوري أو حتى مرحلي لوقف الحرب، أضاف طه: "لدينا تساؤلات جدية حول الغموض وغياب الضمانات الواضحة في خطة ويتكوف".

وطالب المتحدث باسم حماس المنظمات الدولية بإعلان حالة الطوارئ لإنقاذ غزة من الكارثة الإنسانية.

وكانت حركة حماس قد أعلنت في بيان يوم الجمعة أنها تجري مشاورات مع الأحزاب والفصائل الفلسطينية حول الاقتراح الذي تلقته مؤخرًا من "ستيف ويتكوف" بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر الوسطاء. وأكدت حماس أنها تدرس هذا الاقتراح بمسؤولية، بما يضمن مصالح الشعب الفلسطيني ويحقق راحتهم، ويؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

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