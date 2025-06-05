إيران: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاوزت صلاحياتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه استنادا إلى مذكرة قانونية تم توزيعها على الدبلوماسيين قبل أيام قليلة من الاجتماع المهم في فيينا، ذكرت إيران أن سبب تصعيد التوترات مع هيئة مراقبة الأمم المتحدة هو الاتهامات وتقديم أدلة لا أساس لها من الصحة من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة بلومبرغ: "تظهر المذكرة أن التوترات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتصاعد قبل اجتماع التاسع من يونيو/حزيران، وهو الاجتماع الذي قد تحيل فيه الدول الغربية إيران إلى مجلس الأمن بادعاء عدم الامتثال لالتزامات الضمانات الدولية".

وبحسب التقرير فإن هذا التوتر يأتي في وقت وصلت فيه المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لحل القضية النووية لطهران إلى "عقبة" بسبب خلاف كبير حول الحق القانوني للجمهورية الإسلامية في تخصيب اليورانيوم.

وفي أول تحليل مفصل لتقرير تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 31 مايو/أيار، أكدت إيران أن المدير العام للوكالة رافائيل غروسي شوه أنشطة إيران بمعلومات كاذبة ومتكررة. وبحسب التحليل الإيراني المكون من 19 صفحة والمؤرخ في الثالث من يونيو/حزيران، فقد استخدم المفتشون "لغة تشهيرية" وزعموا أن "إيران ضبطت وثائق سرية تخص مفتشي الوكالة".