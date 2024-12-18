الحکومة الايرانية تدعو الدول الغربية الى التحلي بالمزيد من العقلانية في اتخاذ قراراتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية للصحافيين على هامش اجتماع مجلس الحكومة اليوم: "في اجتماع اليوم، أثيرت مسائل حول الخطة السابعة واللوائح التي يجب إقرارها".

وتابعت مهاجراني: "في اجتماع اليوم تمت الموافقة على بعض الأمور، منها تعديل النظام الأساسي لمجلس تنمية ساحل مكران، والذي يرأسه رئيس الجمهورية".

وذكرت المتحدثة باسم الحكومة: "من مميزات بلادنا وجود الشواطئ، بما في ذلك شواطئ مكران، والتي يمكن أن تكون جزءًا من محركاتنا الاقتصادية".

وردا على التهديدات المتعلقة بتفعيل آلية الزناد من قبل الدول الغربية، قالت مهاجراني: "لقد تم التأكيد مرات عديدة على أن سعينا هو أن نكون قادرين على حل القضايا من خلال التفاوض. إن إيران هى اهل للحوار وتبذل قصارى جهدها للتفاوض، ونأمل أن يكون هناك المزيد من العقلانية في قرارات الغرب حتى نتمكن من حل القضايا من خلال الدبلوماسية، وهو ما يحاول الزملاء في وزارة الخارجية تحقيقه".

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