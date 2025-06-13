مباحثات هاتفية بين عراقجي والأمين العام للأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنه في هذا الاتصال الهاتفي، أوضح وزير الخارجية أبعاد العدوان العسكري للكيان الصهيوني على عدة نقاط في إيران، بما في ذلك عدد من المقرات العسكرية والمنشآت النووية والمباني السكنية، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من القادة العسكريين والنخب الأكاديمية والنساء والأطفال الإيرانيين الأبرياء، ودعا إلى تحرك عاجل من قبل الأمم المتحدة للقيام بواجباتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وأشار عراقجي إلى المراسلات مع رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، وأكد على ضرورة التحرك الفوري من قبل الأمم المتحدة لمواجهة العدوان وإثارة الحروب من قبل الكيان الصهيوني.

وأكد وزير الخارجية أن هجمات الكيان الصهيوني تعد انتهاكا صارخا لسيادة إيران ووحدة أراضيها كدولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة وعدوان واضح على إيران.

وأكد وزير الخارجية عزم إيران على الدفاع عن نفسها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مضيفا: يجب على مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة الوفاء بمسؤولياتهما بموجب الميثاق، وإدانة هذا العدوان بشدة، واتخاذ تدابير فورية ومحددة لمحاسبة الكيان الإسرائيلي.

بدوره أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أسفه وإدانته للهجمات الإسرائيلية على إيران - وخاصة الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية في الوقت الذي كانت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة مستمرة - وأكد أنه سيعمل على استخدام قدرات الأمم المتحدة لمنع تصعيد التوترات وإعادة الأمن والهدوء إلى المنطقة.