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١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:٠٢ ص

الصواريخ الإيرانية أصابت أكثر من 150 هدفاً في "إسرائيل"

الصواريخ الإيرانية أصابت أكثر من 150 هدفاً في "إسرائيل"

اكدت وكالة "تاس" الروسية أن الضربات الإيرانية أصابت أكثر من 150 هدفاً، من بينها قواعد جوية إسرائيلية تضم مقاتلات من طراز "أف 35" و"أف 16" و"أف 15".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت وكالة "تاس" الروسية بأن الضربات التي وجّهتها إيران إلى "إسرائيل"، رداً على العدوان الذي شنته عليها فجر يوم الجمعة، أصابت أكثر من 150 هدفاً.

وأكّدت الوكالة أن الضربات الإيرانية أصابت قواعد جوية إسرائيلية تضم مقاتلات من طراز "أف 35" و"أف 16" و"أف 15".

وكذلك، أقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط عدد من الصواريخ الإيرانية على "تل أبيب" وجنوبها ومنطقة النقب، وفي القدس وبحيرة طبريا وحيفا وبئر السبع والجليل في الشمال، وتسجيل إصابات مباشرة، بينها سقوط صاروخ على مبنى مكوّن من 50 طبقة في "تل أبيب".

/انتهى/

رمز الخبر 1959264

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